Lillegård scoret hattrick

Norge J16 er på plass i Polen for å delta på UEFA Development Tournament. I løpet av de neste dagene skal de norske jentene møte Slovakia, Polen og Ukraina. Med på laget er BULs Runa Lillegård og Eline Hegg, og duoen fikk tillit fra start på hver sin kant.

Norge vant hele 12-0 over Slovakia, i en kamp hvor Norge scoret hele seks mål på 20 minutter. I andre omgang fortsatte presset mot Slovakias mål, og til slutt sto det 12-0 på resultattavlen. Runa Lillegård satte inn tre av scoringene. Eline Hegg ble tatt av i pausen, mens Lillegård fikk 66 minutter på banen.

– Vi har kjørt to gode treningsøkter torsdag og forberedt oss godt inn mot kampen mot Slovakia. Det er kjempefin matching for oss. Vi møter nasjoner vi ikke er vant til å møte, som kanskje har en litt annen spillestil og tilnærming til spillet enn det vi er vant til. Det er fint for unge spillerne å lære seg å spille mot forskjellige type motstandere og motspill, sier Tyriberget til fotball.no i forkant av åpningskampen.

Tyriberget ønsket å ha fokus på det offensive spillet til Norge J16, hvor angrepsspillerne til BUL er sentrale.

– I disse tre kampene her skal vi ha fokus på å ha råskap i boksen, og det har vi jobbet med også. Det har sett bra ut på treningene så langt, og nå skal vi ta med oss dette inn i kampene de neste dagene, avslutter Tyriberget.

Neste kamp er på søndag klokken 15:00 mot hjemmenasjonen Polen.

NORGE(4-3-3): Sara Nilssen Kilen - Madeleine Hille Mellemstrand, Marthine Østenstad, Mathilde Hauge Harviken, Tiril Olsen - Lotte Fikseth Fossem, Julie Blakstad, Hanne Sæthre Jakobsen - Runa Lillegård, Anna Østrem, Eline Hegg.