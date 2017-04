Cup-drømmen utsettes

BUL-damene skulle i morgen kveld fått besøk av Porsanger til første runde i cupen i Finnmarkshallen.

Slik blir det ikke.

– Vi har i dag fått beskjed om at Porsanger har problemer med å stille lag i morgen, så kampen må utsettes, sier daglig leder i BUL, Rune Stamnes til Altaposten.

Før det ble kjent at kampen ble utsatt, sa BUL-trener Odd Inge Johansen følgende til A-sporten:

– Selvfølgelig ønsker vi å komme lengst mulig, men vi glemmer ikke cupfestene da Stabæk og Lillestrøm gjestet Coop-banen. Det blir på en måte et lite cupeventyr å møte veldig gode lag, så skal vi bli slått ut i løpet av de første rundene så er det bedre at det skjer mot et topplag på vår egen hjemmebane, sier Johansen som i fjor så jentene slå Porsanger 7-0 i første runde og tape 5-0 borte mot toppserielaget Medkila i den andre.

– Uansett hvem vi møter i en eventuell andre runde, og for så vidt i alle seriekampene i 1. divisjon, så skal vi stille uten frykt og med en målsetting om å vinne.