Vant for andre gang

Det 30 kilometer lange Skaidi fatbike gikk av stabelen forrige helg, og i seniorklassen for damer (40-59 år) var det bare tre ryttere på startstreken.

Men for Alta-rytterne Marita Andreassen og Anita Alice Jensen var det prestisje på spill, og det var førstnevnte som stakk av med seieren. Hun var cirka 16 minutter raskere enn klubbvenninna og kunne juble for sin andre seier i dette rittet. Hun vant også i 2015.

Jensen holdt unna for Anne Beathe Lie og sikret andreplass. Det var bare et drøyt minutt som skilte disse to rytterne.

– Dette var fjerde gang jeg deltok i Skaidi fatbike, og for andre gang ble det gull. Jeg er godt fornøyd med både form og sykkel. Tusen takk for et kjempearrangement, skriver Marita Andreassen på sin facebookprofil.

Vanskelige forhold

Det var ikke spesielt enkle forhold, verken før eller under rittet.

– Det har snødd og snødd og snødd, og vi endret på løypene helt til siste kveld før rittet. Mens vi til vanlig pleier å slippe løypekart og løypeprofil senest et par dager før rittdagen, måtte vi vente til en time før rittet i år, sier rittleder Odd Peder Wang-Norderud til nettavisen terrengsykkel.no.

– Det snødde under hele rittet, så det var flatt og vanskelig lys. Men det var veldig gode løyper i forhold til hvordan det kunne ha blitt med sånt snøvær, sier han videre.

I herreklassen 17-39 år var det Daniel Boberg Leirbakken fra Burfjord som stakk av med seieren. Han vant sitt tredje strake Skaidi fatbike. Altaværingen Alf Åge Bjørklund vant klasse menn 40-59 år foran klubbkompisene Stig Misund og Alf Christian Losvar.

Resultater Skaidi fatbike 2017:

Menn 17-39 år:

1. Daniel Boberg Leirbakken 1:27:54

2. Andreas Hartmann 1:35:43

3. Bjørnar Aronsen 1:40:06

4. Øyvind Klemetsen Bøthun 1:40:16

5. Odd Peder Wang-Norderud 1:40:46

6. Kim Eirik Holmgren 1:42:27

7. Thomas Pettersen Hammari 1:49:15

8. Ole Kristian Kivijervi 1:49:23

9. Ole Henrik Somby 1:49:58

10. Joachim Aaseby-Jakobsen 1:50:44

11. Ronny Andersen 1:56:33

12. Jan Martin Kristensen 2:06:20

13. Morten Bergan 2:06:56

14. Aleksander Nilsen 2:09:48

15. Øyvind Berg 2:21:26

16. Stian Kristiansen 2:22:06

17. Sverre Andre Opdahl 2:25:42

18. Oddgeir Norheim 2:31:56

19. Knut-Emil Kristoffersen 2:39:10

20. Karl Booth 2:49:06

Menn 40-59 år:

1. Alf-Åge Bjørklund 1:39:16

2. Stig Misund 1:39:33

3. Alf Christian Losvar 1:46:42

4. Trond Olsen 1:56:33

5. John Sigurd Hansen 2:02:19

6. Jens-Bernhard Thomassen 2:05:11

7. Sebastian Kellermayr 2:14:32

8. Tor Arne Boland 2:15:15

9. Stig Ronny Nilsen 2:20:39

10. Leif Anders Bongo 2:26:00

11. Simon Vandestadt 2:46:56

Kvinner 17-39 år:

1. Vilde Larsen (funksjonær) 2:53:30

Kvinner 40-59 år:

1. Marita Andreassen 2:10:59

2. Anita Alice Jensen 2:27:02

3. Anne Beathe Lie 2:28:09

Skaidi fatbike Adventure:

1. Ivar Greiner

2. Frode Hansen

3. Stein Mansika

Ungdom jenter 15-16 år:

1. Sofie Thomassen 1:14:24