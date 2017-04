Valgets kvaler for Eliassen

Tverrelvdalen ILs Petter Eliassen valgte festesmurning og fikk godt betalt for det i den bratteste stigningen i Reistadløpet.

– Jeg lå litt bak og sparte på kreftene den første mila med en plan om å øke farta i den lengste stigningen siden jeg gikk med festesmurning. Jeg fikk en luke, men tenkte at begynner jeg å stresse så kan jeg gå meg stiv, så jeg gikk jevnt, sier Eliassen og legger til.

– Samtidig var jeg spent på om de uten feste ville ha stor fordel i nedoverbakkene og ønsket derfor en luke før vi startet nedkjøringen. Jeg følte meg ikke helt trygg, men jeg oppdaget raskt at jeg hadde veldig god glid.

I mål var han over tre minutter foran Anders Aukland og Simen Østensen som også gikk med festesmurning. Talvikingen Andreas Nygaard som lå på andreplass i sammendraget før det tøffe løpet i Bardu, gikk inn til en 17. plass vel sju minutter etter Eliassen.

Legger seg bak

Det er ikke første gang Eliassen setter standarden når det gjelder farta i tet. Han har ofte satt fart og sørget for at feltet sprekker opp. Samtidig har TIL-løperen brukt mye krefter underveis, og flere spurter er tapt på de siste meterne.

Lørdag avgjøres årets langløpscup i 67-kilometer lange Ylläs-Levi. Han har allerede studert løypeprofilen i Finland.

– Løypa er ikke like tøff som i Bardu så det kan bli en massespurt, men der er noen fjellknauser vi skal over samtidig som at helgas løp er litt lengre, sier han.

Spørsmlet blir om han skal legge seg bak i feltet og spare på krefter for en eventuell langspurt, eller holde høy fart slik at feltet sprekker opp og flere gode spurtere faller av?

– Jeg har brent meg et par ganger i år på å ligge i front og taue feltet, men har også lyktes med å gå foran, sier han og legger til:

– Så jeg må se an formen og vurdere litt underveis, men jeg har en klar plan om å spare krefter i starten. Jeg skal ikke taue på de andre i de flate partiene, men når stigningene kommer skal jeg vurdere å ta teten og øke farta hvis muligheten er der og formen er bra.

Tett i toppen

Tord Asle Gjerdalen har sikret seg sammenlagtseieren i Visma ski classics og 40.000 euro (385.000 kroner), mens Eliassen nå ligger på andreplassen som gir 135.000 kroner. Han passerte Andreas Nygaard og Morten Eide Pettersen i sammendraget i helga og ligger i dag 100 poeng foran Nygaard.

Om Nygaard ikke vinner i Levi må Eliassen være blant de ti beste for å sikre seg andreplassen sammenlagt. Vinner Nygaard er de likt dersom Eliassen blir nummer fem.

Men spesielt i Nordic trophy, der de tre beste får 97.000 kroner, 48.000 kroner og 24.000 kroner, er det veldig jevnt.

Etter helgas løp ligger lørdagens sølvvinner Anders Aukland på topp 20 poeng foran Eliassen. Gjerdalen ligger bare 50 poeng bak Eliassen og tar også den cupen om han vinner, Eliassen blir nummer tre og Aukland nummer fire. Vinner derimot Eliassen har han sikret seieren i den nordiske cupen.

– Jeg mener fortsatt at Nordic trophy er viktigere enn andreplassen i Ski classics, så det er spesielt Aukland jeg skal holde øye med i helga, avslutter Eliassen.