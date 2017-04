Taklet presset best

Den regjerende europamesteren fra Alta kom til scootercross-EM i Älvsbyn som favoritt, og innfridde forventningene på utmerket vis.

Full kontroll

Han måtte se seg slått av Magnus Reiten fra Singsås i det første finaleheatet, og var forberedt på et skikkelig bikkjeslagsmål i det andre og siste heatet. Men Reiten tippet tidlig, og dermed ble det aldri noen intens gullduell mellom de to norske kjørerne. Moland hadde kontroll og sikret sin andre strake EM-tittel.

– Det var synd for Magnus at han tippet, og litt kjedelig for publikum at det ikke ble noen skikkelig gullkamp mellom oss. Jeg hadde veldig god kontroll på resten av feltet. Når det er sagt er jeg selvfølgelig kjempegodt fornøyd med å gå til topps i nok et europamesterskap. Det var greit å bevise at fjorårets seier ikke bare var et lykketreff, sier en smilende Martin Moland.

Han brukte litt tid på å venne seg til banen i Älvsbyn.

– Det var litt uvant. Dette var en fartsbane som er ganske annerledes enn de jeg har kjørt i USA denne vinteren. Men det tok heldigvis ikke så lang tid før jeg følte meg komfortabel med underlaget, forteller den meritterte Alta-kjøreren.

Vil tilbake til USA

Etter to EM-titler er det naturlig å se mot VM, som kjøres med større maskiner enn det Moland opererer med til daglig. Både i USA og EM kjører altaværingen Pro Stock, mens det i VM er Pro Open som gjelder. Men det er slett ikke sikkert at det blir VM-deltakelse heller til neste år.

– Nå har jeg bare en Pro Stock-maskin som jeg kjører med, men hadde EM og VM vært arrangert på forskjellige datoer ville jeg nok å deltatt også i VM. Denne helga gikk begge deler samtidig, og da måtte jeg velge. Det kan skje også til neste år. Jeg har lyst til å ta en ny sesong i USA, så får vi se hvordan EM og VM blir arrangert i 2018. Nå skal jeg bare runde av sesongen med et par løp i påska, forteller den nybakte europamesteren i scootercross.

PS! Molands samboer Malene Trosten Andersen ledet finaleheatet i dameklassen i VM, men tippet og havnet utenfor pallen.