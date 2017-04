Lahlum-skryt etter historisk opprykk

Den unge altaværingen André Nielsen og historikeren, forfatteren og sjakk-kjendisen Hans Olav Lahlum møttes til duell da Alta sjakklubb og Akademisk barket sammen i den andre av tre kvalifiseringskamper i Oslo denne helga. Lahlum så ut til å vinne partiet, men det ville ikke Nielsen ha noe av, og vartet så opp med et godt mottrekk.

– Det var en utrolig fight. Spenningen i andre runde, etter nesten fem timer og på stillingen 2,5-2,5, da det så ut som at jeg var i ferd med å avgjøre lagkampen og sikre opprykket var stor. Det var også sjokket da min unge motstander fant et utrolig redningstrekk. Jeg fikk også kjenne på frykten da jeg med lite tid igjen nesten risikerte å tape i noen nerveslitende minutter før både partiet og lagkampen endte uavgjort, skriver Lahlum på sine facebookside.

Han er imponert over innsatsen til både Nielsen og resten av delegasjonen fra Alta.

– Gratulerer til det unge laget fra Alta, og særlig til den svært talentfulle 14-åringen André Nielsen, som sikret Finnmarks historiske plass i eliteserien da han mirakuløst holdt sluttspillet mot meg, og så vant i stor stil på søndag, skriver Lahlum videre.

Ungt lag

Leder i Alta sjakklubb, Odd Erling Mikalsen, er svært stolt av klubbmedlemmenes prestasjoner i helgas eliteseriekvalik. Han spilte ikke selv, men fulgte den siste kampen mot Levanger på nært hold. Her vant Alta 5-1 og sikret det historiske opprykket.

– Det er en utrolig prestasjon. Vi stilte med det desidert yngste laget i kvaliken, og det ble lagt merke til. Det er moro at vi har så mange talentfulle ungdommer som leverer på dette nivået. Nå skal de spille mot de aller beste i landet, og det ser vi frem til, sier Mikalsen, som tilbrakte første del av helga i Praha.

– Jeg hadde bestilt tur til meg og kona for lenge siden, så derfor ble jeg ikke å spille selv, Men jeg måtte selvfølgelig følge livesendingene de hadde på nett for å se hvordan det gikk. Og da vi landet i Oslo dro jeg rett til sjakklokalet for å se den siste og avgjørende kampen. At vi feide Levanger av brettet var utrolig artig. Det så ut som at vi skulle klare å vinne 6-0, men 5-1 holdt i massevis, smiler sjakklederen.

– Vi hadde forberedt oss godt. Vi diskuterte oppsettet og gjorde et grundig forarbeid, så ingenting var overlatt til tilfeldighetene. Dette var tredje året på rad at vi var i kvalik, og nå skulle vi klare det. At vi tok så godt vare på sjansen er fantastisk artig. Nå er det vi som skal forsvare Nord-Norges ære, fastslår Mikalsen.

Økte utgifter

Foruten André Nielsen besto Altas lag av Erlend Mikalsen, Matvey Galchenko, Harald Mikalsen, Aksel Brasøy og Ingrid Greibrokk. Alle leverte på høyeste nivå i kvaliken der det ble uavgjort 3-3 både mot Sotra og Akademisk, og altså 5-1-seier over Levanger. Akademisk vant sammenlagt, mens Alta sjakklubb sikret den andre ledige eliteserieplassen.

– Eliteserien er et hakk opp nivåmessig, så det blir spennende å se hvordan vi klarer oss. Med seks spillere i aksjon i hver kamp må vi både ha topp og bredde for å klare oss. Ungdommene våre blir bedre for hver dag som går, og de skal få sjansen til å utvikle seg videre når eliteserien starter. De er kanskje ikke helt klare for det per i dag, men det er viktig at de får spille og på den måten sikrer seg verdifull erfaring fra det høyeste nivået i Norge. Vi kommer til å rangere minst ti spillere som får muligheten til å prøve seg mot de beste, forteller Mikalsen.

Eliteseriespill betyr økte utgifter. Mikalsen håper at næringslivet i Alta vil være med på moroa.

– Nå har ikke styret vedtatt at vi skal ta plassen, men det er helt utenkelig at vi takker nei. Opprykket gjør at vi har en stor jobb med å skaffe sponsormidler foran oss. Det blir utfordrende, men vi har heldigvis gode erfaringer med næringslivet i Alta, og håper og tror at vi vil lykkes også med dette, avslutter mandagens stolteste idrettsleder i Nordlysbyen.