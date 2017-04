Droppet NM – vant Saami Ski Race

Langrennsløperen fra Alta skulle etter planen vært på Gålå, der NM del 2 gikk av stabelen torsdag til lørdag. Men sykdom i forkant av mesterskapet gjorde at hun valgte å bli hjemme. Da lørdagen kom følte hun seg likevel såpass pigg at hun satte kursen for Kautokeino og det 90 kilometer lange Saami Ski Race. Det angrer hun ikke på.

– Jeg hadde vært utslått med influensa i lang tid, og uten en skikkelig oppladning følte jeg at jeg ikke hadde noe i å gjøre i NM. Man må være hundre prosent frisk og gjennomtrent for å kunne prestere i et slikt mesterskap. Men siden jeg allerede var i Alta og følte meg ganske bra, valgte jeg å prøve meg på Saami Ski Race. Det høres kanskje rart ut å droppe en NM-tremil fordi man ikke er helt frisk, og så gå 90 kilometer på ski samme dag. Men her kunne jeg kjenne på kroppen og finne ut om det var mulig å pushe, eller om det måtte bli en rolig økt over vidda, forteller Kristoffersen.

Hun vant dameklassen med god margin. Amalie Triumf tok andreplassen. Sistnevnte var en drøy halvtime bak Kristoffersen i mål. Emma Krogh Pedersen fulgte på tredjeplass.

– Jeg synes det gikk veldig bra de første milene. Da lå jeg bare 30 sekunder bak han som var nummer to i herreklassen. Så gikk det tyngre, men jeg følte likevel at jeg hadde bra kontroll på seieren. Det var en veldig fin tur, fastslår altaværingen.

I herreklassen var det endelig Daniel Strands tur til å stå øverst på seierspallen. Magne Henriksen ga han god kamp om seieren, men kraftpluggen fra Kviby var hakket raskere og vant med ett minutt og 24 sekunders margin. Henriksen ble nummer to og Mats Riekkola fra Sverige nummer tre.

A-sporten kommer tilbake med stoff fra barnerennet Saami Ski Race Mini på tirsdag.