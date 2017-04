Blinkskudd av historiske hunder smeltet juryen

I forkant av, under og etter Finnmarksløpet kjørte Altaposten en aldri så liten fotokonkurranse, der deltakerne enten kunne maile oss bilder eller merke sine Instagram-bilder med #APbjeff.

Blant de som kom med flere bidrag til konkurransen var Mats Olav Johansen. Og blant bidragene hans var det bildet av svenske Christer Afsèer og hans alaskan malamute-hunder, luffende gjennom gågata i sentrum, på det som skulle bli et historisk løp, som fikk juryen til å smelte.

– Mats Olav har fanget stemningen i gågata, med et klart fokus på de historiske hundene. På bildet han har tatt ser det faktisk ut som at det gikk fort med hundene, noe vi har litt vanskelig for å tro, sier juryleder Magne Ek, og sikter til at de kraftige og tykkpelsede malamutene er blant de tregeste som har gjennomført Finnmarksløpet, i alle fall i nyere tid.

Hundespannet ble også historisk, Afsèer ble den første som gjennomførte med et rent malamut-spann.

Flere gode bidrag

I tillegg til Johansens seirende malamut-bilde har Altapostens jury plukket ut et knippe bilder du kan se i bildekarusellen over. De fleste av disse, og enda flere, finner du på instagram under emneknaggen #apbjeff

Bildene vi har plukket ut er: