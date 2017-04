Føler seg lurt av Bodø/Glimt

20-åringen fra Lofoten, som tilbrakte en sesong på lån i Alta IF for et par år tilbake, mener at hans nåværende klubb Bodø/Glimt ikke holder lovnadene som ble gitt da han skrev under på en femårskontrakt i fjor. Ifølge hans pappa og daværende rådgiver Sten Normann hadde partene en muntlig avtale om at Glimt ikke skulle stå i veien om den talentfulle unggutten ønsket å ta nye steg.

– Kall oss gjerne naive og godtroende, men vi tok det for gitt at en klubbdirektør (Bjørn-Tore Hansen) har integritet, at han ikke lyver - og at han står for det han har sagt: At Glimt ikke ville legge hindringer i veien hvis det kom et fornuftig bud. Vi synes ikke noe om at lovnadene som ble gitt ikke gjelder lenger, sier Sten Normann til VG.

– Føler dere at dere er blitt lurt Glimt-ledelsen?

– Ja, vi føler at vi er blitt lurt. Ganske enkelt. Glimt har avvist absolutt alt som er kommet, svarer han.

Normann vil ikke si noe om størrelsen på Vålerengas bud, men etter det VG har grunn til å tro dreier seg om en totalramme på mellom fem og seks millioner kroner.

– Vi synes Glimt krever veldig mye. Jeg vet ikke om sist en spiller fra OBOS-ligaen gikk til en annen norsk klubb for slike summer, sukker Sten Normann.

– Hvorfor valgte dere å skrive femårskontrakt i fjor?

– Fra høsten 2012 og frem til ny kontrakt i 2016 tjente han 4000 kroner i måneden. Dette hadde han også det året han ble sendt til Alta. Familien måtte subsidiere resten for at Mathias skulle få endene til å møtes. Da han så fikk presentert en kontrakt som gjorde at han kunne leve av fotballen, så var naturlig nok både han og jeg overlykkelig. I utgangspunktet ville jeg at han skulle skrive under på en treårskontrakt, men Glimt lovte at det ikke skulle bli noen problemer selv om han skrev under for fem år. Vi tenkte det var greit at Glimt kanskje kunne få noen ekstra kroner, og aksepterte tilbudet. Det angrer vi bittert på nå, sier pappa Normann.