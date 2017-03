YouTube-stjerne til OF-300

Global Mountain Bike Network (GMBN) er en britisk YouTube-kanal med rundt 460.000 sykkelinteresserte følgere. Til sommeren sender de programleder, og profesjonell downhill-syklist gjennom 14 år, Neil Donoghue til Finnmark for å sykle Offroad Finnmark-300 sammen med en profesjonell rytter.

De har ingen målsetting om å vinne rittet, men ønsker å fullføre og ikke minst formidle hva Offroad Finnmark handler om.

– Det er vanskelig å si hva dette blir å bety for rittet, men vi vet hva det kan bety. Vi når ut til et publikum som består av en halv million sykkelinteresserte som får se fantastiske bilder fra Finnmark. De får vite at det finnes kule sykkelritt i Alta, at vi ikke er mer enn seks-sju timer fra London og at det ikke koster skjorta å reise hit for å delta i et av våre ritt, sier daglig leder Rune Berg før han trekker fram en hypotese og samtidig viser matematikkunnskap på høyt nivå.

– Om én prosent av de 460.000 følgerne synes Offroad Finnmark er interessant så har vi plutselig 4600 deltagere. Om vi har plass til alle? Jada, Finnmarksvidda er stor, men da må vi nok finne noen flere frivillige til hvert sjekkpunkt, sier han med et smil.

You Tube-kanalen ble startet opp i 2014 på oppfordring fra Google som stilte med 12 millioner kroner i startkapital da de ønsket seg en mountainbike-kanal. De siste månedene har antall følgere økt med 25.000 i måneden. Et team med Neil Donoghue i spissen var nettopp i Chile for å følge et ritt og drar denne helga til Tyskland for å gjøre det samme.

Kontakt via Facebook

Det hele startet da Anders Abrahamsen, som har fulgt GMBN på YouTube det siste året, sendte en melding på Facebook med forespørsel om de ville dekke Offroad Finnmark.

– Anders har gjort en sinnsyk god jobb og tilbakemeldingene han fikk var gode. Etter å ha sendt dem noen bilder fra tidligere år var de solgt og vi reiste begge til Bath i England for å treffe dem. De var allerede overbevist om at de ville gjøre dette, så vi reiste kun for å treffe dem og for å forhandle innholdet i kontrakten, sier Berg.

– Innovasjon Norge, Finnmark fylkeskommune, Sametinget og Alta kommune har sett potensial i Offroad Finnmark og det har gjort det mulig for oss å gjøre slike ting gjennom sin støtte til prosjektet Make people bike in the arctic.

To fotografer skal følge Donoghue og hans profesjonelle partner (som fortsatt ikke er offentliggjort) gjennom forberedelser, gjennomføring og i etterkant av løpet. Totalt vil de lage åtte innslag om Offroad Finnmark via sin YouTube kanal.

– I forkant av rittet vil det bli laget stoff om forberedelser inn mot en slik type konkurranse. I tillegg vil de lage video om blant annet starten på OF700 og om sykling i området rundt Alta. Selve konkurransen vil få en egen episode og det blir veldig spennende å se resultatet. At det blir bra er jeg sikker på, for vi snakker om profesjonelle folk som kan lage kule filmer.

Kanalen i løpet av tre år bygget seg opp til å bestå av 43 ansatte og de søker nå etter 20 nye medarbeidere.

– 25 sider markedsføring

Og det er ikke bare gjennom YouTube og sommerens ritt at Offroad Finnmark får god markedsføring. Magasinet Terrengsykkel besøkte fjorårets ritt og i utgaven som ble lagt ut for salg i dag får leserne et solid innblikk i hva Offroad Finnmark handler om.

– Det er nesten ikke til å tro, men de har satt av 25 sider til Offroad Finnmark. Det betyr 25 sider med markedsføring direkte inn mot vår målgruppe, nemlig terrengsyklister, avslutter Berg med et smil.