Endelig Daniels tur?

Den smått legendariske langrennsløperen fra Kviby har deltatt i seks av de syv foregående utgavene av langløpet på 90 kilometer mellom Hætta og Kautokeino. Og han har aldri blitt dårligere enn nummer fire. Han kan vise til to fjerdeplasser, tre tredjeplasser og i fjor ble han nummer to - kun slått av langløpskongen Petter Eliassen.

Tar ingenting for gitt

Når startskuddet for den åttende utgaven går lørdag morgen befinner Petter Eliassen seg i Troms, der Visma Ski Classics-rennet Reistadløpet arrangeres. Det gjør at Daniel Strand seiler opp som den største favoritten til å vinne Saami Ski Race 2017. Men mye kan skje på den 90 kilometer lange ferden, og Strand tar definitivt ikke seieren på forskudd. I år er det start i Kautokeino og målgang i Hætta.

– Nei, her er det ingenting som er avgjort før man glir over målstreken. På papiret skal jeg ha en god sjanse til å vinne, men jeg er helt avhengig av å treffe med både ski og kropp. Det viktigste er å ikke tabbe seg ut når man legger smurning under skiene. Man trenger ikke perfekte ski, men det er håpløst å gå 90 kilometer hvis man bommer fullstendig. Det gjorde jeg i Vasaloppet tidligere i vinter, så derfor tar jeg ingenting for gitt, sier 35-åringen til A-sporten.

Barnerenn i ettermiddag

Frank R. Turi er rennleder for Saami Ski Race i år. Han gleder seg veldig til det braker løs.

– Dette er første gangen jeg har ansvaret for rennet, og alt tyder på at det vil bli en kjempeflott opplevelse for løperne. Det er meldt fantastisk fint vær, så dette blir bra. Vi har tråkket løyper for både fristil og klassisk, forteller Turi, som fredag formiddag hadde 328 påmeldte løpere.

– Vi mister noen av de store kanonene til Reistadløpet i Troms, men det er fortsatt mange dyktige skiløpere på startstreken. Det blir spennende å se hvem som stikker av med seieren, sier rennlederen, som holder Daniel Strand som favoritt.

Tradisjonen tro begynner moroa med Saami Ski Race Mini allerede i ettermiddag. Dette er et barneskirenn på 500 meter i området der hovedløpet starter lørdag morgen.

– Vi ser veldig frem til det, og håper på god deltakelse. Håvard Klemetsen stiller opp for å dele ut premier, som vi for øvrig har fått fra Fefo. Vi er takknemlige for det, avslutter Turi.