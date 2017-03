I havn med budsjettet

– Det var ikke vanskelig å si ja. BULs fotballdamer er fantastiske ambassadører for Alta, og det er veldig spennende å være med på dette eventyret. Jeg føler at både BUL og «Havspeil» holder høyt 1.-divisjonsnivå. Så får vi håper at begge holder seg der, sier en lattermild Tore Wæraas til A-sporten.

– Perfekt match

Den velkjente eiendomsutvikleren er sjef for byggeprosjektet som har startet i Bossekop. Når området ved den gamle Nielsen-kaia står ferdig skal det etter planen være satt opp 120 boenheter. Wæraas synes det er hyggelig å kunne samarbeide med idrettslaget på vestkanten.

– Dette er et stort prosjekt som kommer til å bety mye for utviklingen av Bossekop, og sånn sett er det perfekt å assosiere oss med damene som har vist en så vanvittig fin utvikling på fotballbanen de siste årene. Og forhåpentligvis stopper det ikke der, sier Wæraas.

– Vi hadde alle andre draktsponsorer på plass, men manglet den viktigste. Det er svært hyggelig at det ble Tore Wæraas & co. Det skjer mye spennende i Bossekop for tiden, både på idrettsfronten og gjennom prosjekter som «Havspeil». Vi føler at dette er en perfekt match, kommenterer Rune Stamnes, som er markedssjef i Bossekop ungdomslag.

Har fått in 1,3 mill.

Ingen av partene ønsker å si hvor mye denne avtalen er verdt for BUL-damene. Men ifølge Stamnes var dette den siste og viktigste brikken i puslespillet. Budsjettet for damelaget er i år på cirka 1,3 millioner kroner.

– Nå kan vi puste lettet ut. Budsjettet for 2017-sesongen er i havn, og det er vi naturligvis svært glade for. Ingen i hovedstyret eller de andre undergruppene trenger å frykte at årets 1.-divisjonseventyr vil skape økonomiske problemer for klubben. Det er positivt at vi har dette på stell før sesongen starter, sier Stamnes.

Hovedtrener Odd Inge Johansen er også godt fornøyd med at damelaget har fått hovedsponsoren på plass. Men det vil ikke ha noe å si for lagets siste forberedelser inn mot seriestarten.

– Vi holder fortsatt en nøktern profil. Til helga skal vi spille treningskamp borte mot Fløya, og da kjører vi dit i to ni-seters minibusser. Med oss trenere som sjåfører. Så vi tar ikke av. Men det er selvfølgelig kjempepositivt at vi er i mål med budsjettet, avslutter Johansen.