Fant ny inspirasjon

Sist helg ble Statoils landsdelssamling arrangert i Østfoldshallen. Her var over 100 av Norge mest talentfulle jentespillere født i 2002 og 2003 samlet.

– Modellen har tre hovedintensjoner. For det første å være en referanse- og stimuliarena for våre aller beste spillere. For det andre være en arena hvor man kartlegger inn mot aldersbestemte landslag. For det tredje er det også en skoleringsarena inn mot landslag, slik at når du spiller dine første landskamper har du noen år med felles skolering i ryggsekken til tross for at man kommer fra ulike klubber, sier fagansvarlig Håkon Grøttland.

– Her har vi samlet de beste 14- og 15-åringene i Norge, så det er klart det er veldig inspirerende for dem å være sammen med likesinnede, og kjenne at man er en del av en bra gjeng med gode fotballspillere. Det viktigste er at man blir stimulert og motivert til å trene enda bedre og hardere når man kommer hjem igjen, sier Grøttland.

Blant spillerne var Tuva Bertine Skaret Monsen fra BUL og Mari Ek Esjeholm fra Alta IF.

– Det var gøy å være der og møte masse nye mennesker. Jeg elsker samholdet her, sier Monsen.

– Det var utrolig gøy og lærerikt. Det var også veldig gøy å bli kjent med nye folk fra andre plasser i Norge. Jeg har fått mye inspirasjon av å være på samlingen, sier Esjeholm.