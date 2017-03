Omorganiserer i BUL

Rune Berger har dratt tilbake til Alta IF og BUL har funnet hans erstatter i den tidligere storscorer på klubbens herrelag, Frank Elvedal Røysom, som forlater læreryrket.

– Jeg hadde lyst på nye utfordringer og når jeg får muligheten i BUL så er jeg storfornøyd. Jeg starter allerede mandag og ser fram til å sette meg inn i rutinene og få full oversikt over mine arbeidsoppgaver, sier Røysom.

Samtidig som Røysom tar plass som kontorleder for fotballgruppa går klubbens markedssjef Rune Stamnes inn i stillingen som daglig leder for hele klubben.

– Mye av jobben blir det samme som jeg har gjort, men det følger blant annet litt personlansvar i den nye stillingen, sier Stamnes.

Styreleder i fotballgruppa, Jarle Hjelmhaug, har vikariert i kontorlederstillingen siden Berger dro 1. mars.

– Jeg har hatt nok å gjøre og blir sikkert ikke kvitt alt av oppgaver når Frank er på plass, men han får mange av de samme arbeidsoppgavene som Rune Berger hadde. Han skal organisere fotballgruppa og får ansvar for både økonomi, dugnader, reiseplaner med mere, så får vi se hva som er igjen til meg, sier Hjelmhaug med et smil og legger til:

– Når vi gjør denne omorganiseringen så tror vi at alle våre ansatte skal få en fin arbeidssituasjon.

På klubbkontoret der håndballgruppas Kjell Flesvik i tillegg sitter i en 60-prosentstilling har også Jon Steinar Eriksan tatt plass i en prosjektstilling.

– Jon Steinar skal spesielt ha ansvar for klubbens forskjellige turneringer, men vil også bidra på andre områder for alle klubbens grupper i tillegg til å være trener og spillerutvikler i fotball, sier Hjelmhaug som på årsmøtet kunne legge fram et overskudd på cirka 150.000.

– I år er planen at fotballgruppa skal levere et overskudd på minst 200.000, avslutter Hjelmhaug.