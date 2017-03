Kjemper mot klokka

Norgesmesterskapet i langrenn del 2 arrangeres på Gålå denne uka, og det hele starter med teamsprint torsdag formiddag. Henriette Heitmann Mikkelsen, som for tiden representerer Lillehammer skiklub, er eneste altaværing som er påmeldt til den første NM-øvelsen. Men det er usikkert om hun stiller til start.

– Jeg har hatt en veldig fin oppkjøring til mesterskapet, og følte at det begynte å løsne litt. Men i går kveld kjente jeg litt kløe i halsen, og det har blitt marginalt verre i dag. Det er ikke skikkelig ille, altså. Men blir det verre kan hele norgesmesterskapet stå i fare. Jeg håper i det lengste at dette går fort over og at jeg kan stille til start allerede i morgen. Jeg har gledet meg lenge til dette mesterskapet, og det vil være utrolig kjedelig å måtte reise hjem med uforrettet sak, sier Henriette Heitmann Mikkelsen til A-sporten.

Sykdom i troppen

Planen var å gjøre unna en rolig treningstur i dag for å være hundre prosent klar til morgensdagens happening. Nå må hun bare se det an.

– Jeg kan ikke gjøre så mye annet enn å håpe på det beste. Det er ingen stor krise dersom det ikke blir noen teamsprint på meg, men jeg har veldig lyst til å gå både fredagens femkilometer og lørdagens tremil. Jeg får ta en avgjørelse i morgen tidlig, sier Alta-jenta, som faktisk ikke vet hvem hun eventuelt skal gå torsdagens teamsprint sammen med. Hun står egentlig oppført med Sigrid Nordgården som makker på Lillehammers skiklubs fjerdelag.

– Det blir i hvert fall ikke Sigrid, for hun er syk. Det kan bli Mari Støen Gussiås, men jeg vet ærlig talt ikke hvordan det ligger an i Lillehammer-leiren akkurat nå. Det er mange løpere som har vært plaget med sykdom den siste tiden, så det vil nok bli noen endringer.

Vadsø stiller lag

Onsdag formiddag var det påmeldt 40 damelag på teamsprinten, der Bul ILs førstelag (Martine Ek Hagen og Heidi Weng) muligens er de største favorittene. Tromsø-klubben Kvaløysletta stiller for øvrig med Berthe Annette Svenkerud og Silje Theodorsen. Andre gode lag er IL Varden (Marthe Kristoffersen og Kathrine Harsem), Nes IL (Tiril Udnes Weng og Lotta Udnes Weng) og Gjerdrum IL (Ingrid Vikman og Maiken Caspersen Falla).

Også herrene går NM-teamsprint i morgen. Her er det drøyt 60 påmeldte lag. Det er ikke mange finnmarkinger som står på startstreken, men Vadsø SK stiller med lag. Daniel Stock og Audun Erikstad går sammen for klubben fra Øst-Finnmark.