Alta IF - Urædd 27-26

Alta IFs håndballherrer sikret plassen i 2. divisjon etter en jevnspilt og spennende affære i Altahallen søndag. Hjemmelaget ledet med ett mål når det gjensto fem minutter, og etter en siste timeout satte de inn støtet. Først fikk Urædd et tvilsomt straffekast når Ottar Pettersen ble låst. To scoringer av Håvard Brekmo på rappen og en kontring av Eskil Overvik sendte Alta IF foran med tre mål, når det kun gjensto i underkant av to minutter.

Da betød det lite at Urædd satte inn de to siste scoringene, og Alta IF kunne sammen med de 250 fremmøtte feire fornyet andredivisjonskontrakt.