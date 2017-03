Utklasset konkurrentene

Martin Moland gjorde ingen feil i finalen i Clash of Nations og gjentok gullbragden fra samme løpet forrige sesong. Han kom rundt den første svingen som nummer to, men tok raskt føringen i finalen. Moland kjørte glimrende og skapte seg raskt noen sekunder ned til motstanderne. Altagutten gjorde knapt et eneste feiltak under de første åtte rundene og hadde en trygg ledelse halvveis. Magnus Reiten fikk ryggen til Moland etter elleve runder og nordmennene begynte å ta igjen de bakerste i feltet. Reiten tok andreplassen, 2.742 bak Moland, mens svensken Emil Harr tok tredjeplassen, hele 19 sekunder bak.