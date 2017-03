Nest best i hoppbakken

Jørgen Oliver Strøm og Håvard Klemetsen konkurrerte sammen for Finnmark under norgesmesterskapet i teampsprint som ble avholdt i Granåsen. Jørgen klinket til med 124.5 meter i hoppbakken, mens Klemetsen var halvmeteren foran Strøm. De fikk henholdsvis 111.9 og 111.3 i poeng, som holdt til en sterk andreplass under hoppdelen. Kun hjemmelaget Sør-Trøndelag bestående av landslagsprofilene Magnus Moan og Jørgen Graabak gikk ut foran Finnmark.

Ikke overraskende ble det en seier til Moan og Graabak også i langrennet. Duoen vant til slutt med 1.42 minutter ned til Sør-Trøndelags 2.-lag med Espen Dahlhaug Bjørnstad og Jan Schmid. Akershus med Einar Lurås Otebro og Espen Andersen ble nummer tre.

Jørgen Oliver som fortsatt er godt innenfor junioralder konkurrerte med andre ord mot flere av landslagets herreløpere og gjorde seg absolutt ikke bort. 16-åringen og Klemetsen ble nummer fem, tre minutter bak vinnerlaget med åttende beste langrennstid.

- Flott innsats av unge Jørgen Oliver Strøm. Klubben gratulerer, skriver Alta IF hopp og kombinert på sine facebooksider.

Danielsen og Marø inne blant topp ti

På grunn av dårlig værmelding for morgendagen ble det unnagjort to renn for hopperne i Granåsen lørdag. Stian Danielsen tok en fjerde- og en sjuendeplass under norgescuprennene i NC B. Han hoppet 112.5 og 104.5 meter i det første rennet og fikk poengsummen 161.3, som ga sjuendeplass.

I det andre rennet ledet han etter et hopp på 115 meter i den første omgangen, men Alta IF-hopperen klarte ikke å følge det opp i den andre omgangen, hvor han hoppet 110 meter. Det ble dermed 179.1 poeng og fjerdeplass, i klassen med 14 deltakere.

Idar Marø nr ti og elleve i Granåsen. I det første rennet hoppet Idar 103 og 113 meter og fikk en 10.plass med poengsummen 159.9.

Det andre rennet hoppet han 114 og 115 m med poengsummen 187.3. Femten stykker deltok i klasse NC A.

Resultater:

NM kombinert i Granåsen lørdag, lagsprint (plassering hopp-langrenn):

1) Sør-Trøndelag 39.09,0 (1-1) – Magnus Moan og Jørgen Graabak, 2) Sør-Trøndelag 2.-lag 1.42 min. bak (4-2) – Espen D. Bjørnstad og Jan Schmid, 3) Akershus 1.44 (3-3) – Einar Lurås Oftebro og Espen Andersen, 4) Akershus 2.-lag 2.48 (5-4), 5) Finnmark 3.01 (2-8), 6) Buskerud/Hordaland 3.58 (9-5).