Like utenfor pallen

Langrennsveteranen Anders Aukland gjorde en imponerende sluttspurt opp den seige bakken i målområdet i Årefjällsloppet. 44-åringen slo sammenlagtslederen Tord Asle Gjerdalen på målstreken i en ren fiskebeinsspurt. Petter Eliassen var med i frontgruppen på fem stykker som kjempet om de fire sporene på oppløpet, men klarte ikke å henge på helt inn. Trønderen som representerer Tverrelvdalen IL gikk i mål åtte sekunder bak Aukland og Gjerdalen til en fjerdeplass. Svensken Oskar Kardin tok tredjeplassen.

– Jeg er glad for å være på toppen igjen. Det er første gang jeg vinner i år, og en del år siden sist jeg vant dette løpet. Jeg viste at jeg hadde muligheter siden jeg hadde bra ski. Jeg viste at det ville bli en hard, men ingen rask spurt, sa 44 år gamle Aukland i seiersintervjuet til arrangøren. (©NTB)

I gruppen bak disse fem hadde Andreas Nygaard god kontroll og gikk inn til sjetteplass, litt over halvminuttet bak lagkameratene i Team Santander.

Eliassen tok inn noen poeng på både Andreas Nygaard og Morten Eide Pedersen på andre- og tredjeplassene i sammendraget, og er nå kun ett fattig poeng bak Eide Pettersen. Andreas Nygaard har fortsatt andreplassen i sin hule hånd, men måtte se forspranget til Eliassen minke fra 72 til 53 poeng. Det gjenstår kun to løp av ski classics-sesongen.

Norske Kari Gjeitnes ble nummer tre i kvinneklassen bak Brita Johansson Nordgren og Katerina Smutna.