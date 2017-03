EM-klare etter storseier

BULs Martine Romsdal ble byttet inn etter 41. minutter av den avgjørende gruppefinalen mot Danmark. Norge feide Danmark av banen og vant hele 6-1 i Bosnia, hvor eliterunden i EM-kvalifiseringa ble spilt. Nå venter det EM-sluttspill i Tsjekkia i perioden 2. til 14. mai. Med fortsatt godt spill for BUL i 1. divisjon vil Romsdals sjanser for et uttak abslutt være til stede

- Det føles helt fantastisk. Ingen kunne forutse at det skulle klaffe så til de grader som det gjorde i dag. Det var helt rått. For en gjeng, sa landslagstrener Børje Sørensen til fotball.no etter at sluttspill-plassen var sikret.

- I dag er det ikke noe poeng å snakke om noe fotballfaglig. Jentene var rett og slett utrolig gode. Vi har sett det på dem de siste dagene. De har hatt mye energi og vi har aldri hatt så gode treninger som vi hadde før denne kampen. Likevel kunne vi ikke drømme om at vi skulle slå til på den måten som vi gjorde i dag.

Nå skal EM-plassen feires.

- Jentene har feiret ute på banen og i garderoben og feiringen fortsetter etterpå. Vi har bestilt pizza så jentene skal ut av sunnhetsskolen noen timer nå, smiler treneren.