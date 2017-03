Misbrukte første matchball

Alta IF 21-27 Kragerø:



Se kampen i opptak på toppen av saken.

Alta IF mangler kun to poeng for å sikre videre spill i 2. divisjon, og Ottar Pettersens mannskap har fått tildelt to matchballer i helga. Fredag kveld var det Kragerø som sto på motsatt banehalvdel. Gjestene lå foran oppgjøret på plassen over Alta på tabellen, med en kamp mindre spilt. Med andre ord ville vinneren av kampen sikre plassen i divisjonen, og mye sto på spill. Det var flust av harde dueller og tidvis tøft spill.

Alta startet kampen på et svakt vis, og Kragerøs Kristoffer Pedersen smalt inn seks scoringer på 14. minutter og Kragerø ledet 8-3. Alta kviknet til og hentet inn forspranget til pause, hvor stillinga var 12-12.

Kampfakta:

Det startet bra for hjemmelaget med tre scoringer på rappen, men derfra og ut tok Kragerø over. På kampens 27 siste minutter klarte Alta IF bare å overliste Kragerøs målvakt seks ganger. Da sier det seg selv at Kragerø var laget som sikret plassen i allnorsk seriespill i dag, men Alta IF får en ny sjanse allerede på søndag mot Urædd, som ligger på plassen under Alta på tabellen. Kampstart er klokken 15:00 i Altahallen.

2. divisjon avdeling 1

Alta IF - Kragerø 21-27 (12-12)

Altas mål: Tom Harald Granshagen 5, Vebjørn Slettli 5, Eskil Overvik 4, Stian Parken 4, Håvard Brekmo 1, Petter Barosen 1, Ottar Pettersen 1.



Flest mål Kragerø: Kristoffer Pedersen, 11.

Utvisninger: Alta 3x2min, Kragerø 1x2min.

Dommere: Tom Børge Johansen og Tor Arne Abrahamsen.

Tilskuere: 204.