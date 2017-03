Like etter målgang går det galt, i 173 kilometer i timen

Som Altaposten skrev tirsdag kunne det gått virkelig ille da Stian Heitmann kjørte for NM-gull i Kirkenes.

Heitmann, som kjører for SmartDok Racing Team, traff en hump like etter målgang. Føreren mistet kontrollen over drag-scooteren og ble selv kastet avgårde.

I videoen over kan du se hvordan hele løpet så ut for Heitmanns del, takket være opptak gjort fra hjelmkameraet hans.

Det er Noraførr media som har gjort opptakene på oppdrag fra SmartDok.