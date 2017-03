Gullhelten ble tatt imot på flyplassen

Fredag ettermiddag fikk Finn Hågen Krogh den velkomsten han fortjente etter at han gikk Norge til gull på VM-stafetten. Det ble oppstyr når VM-helten var hjemme i Tverrelvdalen for noen dagers hvile, før han skulle ut på nye verdenscuprenn. Krogh ønsket ikke noe oppstyr, og det vakte store reaksjoner på at han ikke ble tatt imot på Alta lufthavn.

Slo en hvit løgn til kompisene Selv kompisene ble lurt av Finn Hågen Krogh.

I dag var kommunen beredt på at Krogh ville vende hjem etter minitouren i Canada, og han fikk en varm velkomst av blant annet ordfører Monica Nielsen, varaordfører Anita Håkegård Pedersen og Hilde Søraa.

