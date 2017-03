Finnmarking blir kaptein

Fulham-proffen skal ha blitt klappet inn som Lagerbäcks kapteinsvalg på onsdagens trening i London, melder TV 2.

Medieansvarlig i Norges Fotballforbund, Svein Graff, sier til NTB at ingenting foreløpig er bekreftet rundt kapteinsvalget.

Landslagssjef Lagerbäck har samtidig gjort det klart at en offentliggjøring ville komme enten onsdag eller torsdag denne uken.

Stefan Johansen var av mange ansett som det åpenbare valget som ny kaptein etter Per Ciljan Skjelbred. Sistnevnte offentliggjorde nylig at han har spilt sin siste kamp for Norge.

Johansen deltok på hele treningen onsdag, men fikk en smell i ribbeina underveis i duell med Mats Møller Dæhli. Norges, etter rapportene, nye landslagskaptein ble liggende rett ut i nærmest et minutt etter duellen, men kom seg på beina og gjennomførte resten av treningen. Etter treningen ble han teipet over skadeområdet.