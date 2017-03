Endelig i mål!

I morges klokken fem på seks kom nemlig svenske Christer Afseer inn til mållinjen i Øvre Alta. Han fikk god mottakelse fra en kjerne entusiaster, skriver Finnmarkslopet.no.

– Jeg er utrolig stolt over det hundene har prestert. Det har vært mange kilometer med tunge spor. Vi ble nødt til å ta en lang hvile på Jotka 2, men det endte fint. Åtte flotte hunder til mål. Jeg har greid det, sier svensken til løpets eget nettsted.

Finnmarksløpet er dermed loset i havn.

– Et løp som kommer til å bli husket lenge. Husket for rekorddeltakelse med 14 av 14 herlige junior-deltakere fra start til mål. Det vil også bli husket for Elisabeth Edlands utrolige opphenting etter en stygg feilkjøring i 500-klassen. Det blir neppe glemt hvor jevnt det var i toppen av FL-1000, oppsummeres det.

Finnmarksløpet takker deltakere, frivillige, handlere, publikum og samarbeidspartnere.

– Tusen takk for at dere gav oss the best race ever...