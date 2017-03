Null baklengs

Med motststandere kun fra lavere divisjoner hadde BUL-damene ingen problemer med å vinne Tverrelvdaklen ILs Kraftlagsturnering for damelag i Finnmarkshallen.

Etter 6-0 over både Polarstjernen og Furuflaten var de klar for søndagens finale. Der skulle de egentlig møtt Tverrelvdalen som vant den andre pulja, men arrangørklubben ga fra seg plassen for at de besøkende klubbene skulle få flere kamper.

Dermed var det Nordreisa som måtte opp mot BUL i finalen. Bare tre minutter ut i den første omgangen, som forøvrig kun var på 25 minutter, tok BULledelsen ved Johanne Bjørnø. Tre minutter ut i den andre omgangen satte midtstopper Ida Grubben et frispark helt opp i vinkelen og Guro Bell Pedersen økte til 3-0 like etter. Tre minutter før slutt var Bjørnå frampå igjen og sikret 4-0.

Dermed gikk BULs 1.-divisjonsdamer gjennom turneringen uten baklengsmål. I finalen var keeper Irene Pettersen knapt involvert i det hele tatt. Guro Bell Pedersen og Runa Lillegård delte toppscorertittelen med fem scoringer hver.

I bronsefinalen gikk BUL 2 seirende ut etter 2-1 over Polarstjernen. Furuflaten slo Alta IF 3-0 i kampen om femteplassen.