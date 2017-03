– Stormen «tok» hunder

Kristian Walseth ble beste Alta-kjører og finnmarking da han kjørte inn til femteplass på 100-mila klokken 23:27 fredag kveld.

– Det begynte jo veldig bra, helt til vi møtte en storm, og da måtte selvføllgelig jeg være først. Det gikk noen hunder etter det, men de som var igjen gjorde en veldig bra jobb, sa Walseth etter målgang.

Finnmarksløpets Trond Anton Andersen spurte om det å kjøre to tøffe løp samme sesong kanskje er for tøft med tanke på at vinneren og sølvvinneren ikke har gjort det i år. Walseth som vant Bergebyløpet tror ikke det hadde noe å si.

– Det tror jeg ikke. Det gikk veldig bra, men vi fikk en smell i den stormen. Men man må jo prøve, og hadde det gått bra kunne vi sagt at det var genialt å kjøre Bergebyløpet, sa en sliten Walseth med et smil.

Han sa seg godt fornøyd med løpet selv om han måtte se Lasse Austgarden kjøre fra og sikre tredjeplassen, og at unggutten Ola Brennodden Sunde kom i rasende fart mot slutten av løpet og kapret fjerdeplassen.

Brennodden Sunde hadde beste etappetid både mellom Karasjok og Jotka, og mellom Jotka og Alta. Han kjørte i mål til fjerdeplass tre kvarter før Walseth, og ti minutter etter bronsevinner Austgarden.

Kristoffer Halvorsen kom i mål til sjetteplass minuttet etter Walseth, mens Niklas Rogne endte på sjuendeplass.