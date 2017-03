Walseth nummer fire

Lasse Austgarden startet fra Karasjok tre minutter før Kristian Walseth i formiddag, og GPS-trackingen har vist at de har vært rett etter hverandre hele veien til Jotka.

Da de to som er nærmest lederduoen passerte Jotka fjellstue var Asutgarden fra Melhus fortsatt noen minutter foran Alta-kjøreren.

Austgarden sjekket inn og ut klokken 18:43, vel halvannen time etter lederen Marit Beate Kasin. Walseth kjørte ut fra sjekkpunktet klokken 18:51 etter to minutters stopp, og kunne se Austgarden på vannet da han startet etter.

Det gledelige på Walseths og hjemmepublikummets vegne er at Kristoffer Halvorssen som startet fra Karasjok ni minutter før Alta-kjøreren er passert på veien over mot Jotka. Men avstanden ut fra Jotka var ikke på mer enn 13 minutter, så Walseth blir nok å titte seg over skulderen flere ganger på vei ned til Alta.

Presses av Brennodden

Ola Brennodden Sunde kjørte to minutter raskere enn Kasin fra Karasjok til Jotka og godt over timen raskere enn de som passerte Jotka som nummer tre, fire og fem.

Dermed må Kristoffer Halvorsen, Kristian Walseth og Lasse Austgarden også være obs på unggutten som kommer i rasende fart bakfra. Brennodden Sunde passerte Jotka klokken 19.21, bare halvtimen etter Walseth.

Fra Jotka til målgang går det normalt mellom tre og en halv og fire timer, så Alta-kjører Kristian Walseth vil trolig ankomme Alta sentrum vel en time før midnatt.