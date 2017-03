Kutter konkurransen

Søndag går det tradisjonsrike RIL-rennet av stabelen. De starter ved Nipivann og kommer i mål ved RIL-huset i Rafsbotn. Det har vært mange spennende spurtoppgjør inne på stadion opp gjennom årene, men det kommer neppe til å skje i år.

– Nå fokuserer vi utelukkende på tur- og trimklassen. Det har ikke vært særlig interesse for å konkurrere i RIL-løypa de siste par årene, så vi dropper konkurranseklassen. Vi lever veldig godt med det. Når det skal konkurreres må vi sette inn ekstra ressurser på løypepreparering. Så dette betyr mindre arbeid samtidig som kostnadene går ned, forteller Roger Hammari i Rafsbotn IL.

Stolte tradisjoner

RIL-rennet har vært arrangert siden 1991, så det er et turrenn med stolte tradisjoner. Før var det ikke så mange arrangører som hadde fokus på turrenn. Det har endret seg nå.

– Vi ser at det er mange slike renn akkurat i denne perioden. Det er noe som skjer hver eneste helg. Akkurat nå er det for eksempel nordnorsk mesterskap på ski, og det er synd at det krasjer med RIL-rennet. Men er det ikke NNM, så er det noe annet. Og det er jo på mange måter en bra ting. Det viktigste er at folk har et tilbud og kan spenne på seg skiene og delta i et renn når det passer dem, sier Hammari.

På søndag har deltakerne valget mellom 11 og 20 kilometer.

– Den lengste distansen har alltid vært i klassisk stil, og det kommer ikke til å endre seg. Og så har vi brukt å bytte på klassisk og fristil annenhvert år i den 11 kilometer lange løypa.

Han håper at så mange som mulig tar turen på søndag.

– Det er en litt tøff løype, men det er fantastisk å gå her i Rafsbotn når været er bra. Vi har hatt mellom 80 og 120 deltakere de siste årene, og håper at det kommer minst like mange på søndag. Alle er hjertelig velkommen, smiler Hammari.