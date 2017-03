Kasin har fått luke

Hun startet noen minutter etter Petter Jahnsen fra Karasjok, men i løpet av den 83 kilometer lange etappen til Jotka har Marit Beate Kasin hentet inn forspranget, kjørt forbi og etter hvert kjørt fra Jahnsen.

Kasin passerte siste sjekkpunkt ved Jotka fjellstue klokken 17:05, mens Jahnsen ankom fem minutter senere. Fra sjekkpunktet på Jotka til målgangen i Alta har kjørerne tradisjonelt sett brukt mellom tre og en halv og fire timer.

Hun kjørte fra Karasjok til Jotka 23 minutter kjappere i år enn i fjor og brukte i fjor tre timer og 48 minutter fra Jotka til Alta. Kjører hun de siste fem milene nøyaktig like fort i år er hun i mål klokken 20:53.

Sikrer hyttepremien

Alt tyder på at Kasin ikke bare kjemper om 70.000 premiekroner, en ATV og mye prestisje, men også har sikret seg hyttepremien som går til den som har best resultat i 2016 og 2017. Fjorårsvinner Petter Karlsson er ute av løpet, mens Arnt Ola Skjerve og Ronny Frydenlund som ble nummer tre og fire i fjor er for langt bak til å true jernkvinnen Kasin.

Om Kasin får store problemer i løpet av de siste milene må flere kjørere passere henne for at hytta ikke skal bli hennes.

Alta-kjører Kristian Walseth er blant dem som trolig må ta til takke med å kjempe om den siste pallplassen, men stillingen er i skrivende stund noe uviss da GPS-trackingen til alle konkurrentene ikke er oppdaterte. Eksakt plassering blir dermed ikke bekreftet før ankomst Jotka.