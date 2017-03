GPS-trackingen på arrangørens nettside viser at Petter Jahnsen har kjørt inn forspranget Marit Beate Kassin hadde ut fra Jotka. Det kan også se ut til at Tufsingdal-kjøreren har tatt seg forbi sølvvinneren fra i fjor. Klokken 19:20 var de på tur ned Dætsikalia med Jahnsen et stykke foran Kasin.

Dermed er det fortsatt stor spenning rundt hvem som ankommer gågata i Alta først i kveld. Målgang er ventet mellom 20.30 og 21.00.