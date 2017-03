Avlyser scootercross-NM

Ti kjørere må starte for at et motorsportløp skal få NM-status. 7.-8. april er NM i scootercross terminfestet i Alta, men etter at påmeldingsfristen gikk ut torsdag har arrangementskomiteen og styret i Alta SSF/NMK Alta tatt avgjørelsen om at de ønsker å avlyse arrangementet.

– Det er motorsportforbundet som har hovedansvaret og som eventuelt må avlyse det formelt. Men vi ser av flere årsaker ingen vits i å gjennomføre mesterskapet og har i dag gitt forbundet beskjed om det. En ting er det økonomiske for klubben, men en annen ting er at da fristen gikk ut hadde vi ikke ti påmeldte i noen av NM-klassene, og ti kjørere er kravet for å få NM-status, sier Per Espen Kjellmann i arrangørstaben.

– Når det i tillegg kun er påmeldt tre kjører sørfra, to fra Valdres og en fra Oppdal, så blir det ikke et reelt NM, legger han til.

Mathias Hagadokken fra Valdres er påmeldt i både open og pro stock, John Wolden fra Oppdal i pro stock og Kristin Berge fra Valdres i dameklassen. Ellers er det kun kjørere fra Alta, Hammerfest, Nordreisa og Karasjok.

– Skal vi stå som arrangør må interessen sørfra også være til stede. Nå kan det virke som at et mesterskap i Alta ikke er fristende nok og det er beklagelig, sier han.

Alta SSF/NMK Alta har bedt forbundet vurdere om man kan arrangere NM i Karasjok i forbindelse med påskecrossen der.