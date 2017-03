Målgang seint fredag kveld..?

Petter Karlsson kjørte i fjor i mål som vinner av Finnmarksløpets 1000-kilometer klokken 11.51 fredag formiddag.

Vel et døgn tidligere ankom han sjekkpunktet i Levajok klokken 07.27 etter å ha brukt vel seks timer på etappen fra Sirbma.

Marit Beate Kasin og Lasse Austgarden, som var først til Levajok i år, ankom sjekkpunktet klokken 18.22 torsdag, altså nesten 11 timer senere enn fjorårets leder. Kasin og konkurrentene møtte en storm på fjellet og brukte nesten halvannen time lengre tid på etappen enn det Karlsson gjorde i fjor.

Historisk jevnt inn til sjekkpunkt Levajok Aldri før har det vært så jevnt så langt ut i løpet.

Om vinneren av årets Finnmarksløp kjører på samme etappetider som fjorårsvinneren inn til Karasjok, Jotka og til slutt Alta, så vil målgangen skje seint fredag kveld.

Kjørerne må ta ut ti timer hvile totalt i Levajok og Karasjok. Karlsson tok i fjor nesten 11 timer hvile på de to sjekkpunktene, så her kan årets kjørere plukke nesten en time. Tar man da utgangspunkt i vinnertiden fra i fjor, og målgang klokken 11.51, og legger til ti timer så vil årets vinner være i mål klokken 21.51 fredag kveld.

Etter en uværstynget og hard etappe fra Sirbma til Levajok, og et generellt tøffere løp værmessig så langt, er det langt fra sikkert at årets kjørere klarer å følge Karlssons etappetider, noe som betyr at målgangen kan bli enda senere.

En ting som derimot kan bikke det andre veien er at Karlsson var alene i tet i fjor og hadde full kontroll på konkurrentene. I år er det tett som hagl og samtlige i tetgruppa kommer til å jobbe det de har for å kjøre så fort som mulig i håp om å komme først til målstreken der 70.000 kroner, en ATV og ikke minst enormt med prestisje venter på vinneren.