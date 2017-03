Frydenlund tok ansvar

Før start hadde helt sikkert flere av kjørerne vurdert samme oppskrift som fjorårsvinneren, nemlig å kjøre rett gjennom sjekkpunktet i Sirbma og rett til Levajok uten sjekkpunkthvile. Uværet som herjer på fjellet i området var trolig hovedårsaken til at de 13 første likevel valgte hvile.

Så kom Ronny Frydenlund inn som 14. mann, vel sju timer etter Ola Brennodden Sunde som var først til sjekkpunktet. Frydenlund stoppet kun i ni minutter før han satte nesen mot uværet.

Håpet på uvær

Frydenlund er en av kjørerne som før start sa at han håpet på uvær da han har trent mye under tøffe forhold. Nå får han det som han ville, og tiden vil vise om det taktiske stuntet var lurt eller ikke.

Ronny Frydenlund har tidligere i løpet hvilt mye ute på sporet og vil neppe overraske noen om han gjør det igjen. Dermed kan forfølgerne Lasse Austgarden, som kjørte ut 11 minutter etter med 11 hunder mot Frydenlunds sju, Kristian Walseth, som var 18 minutter etter med sine 11 hunder, eller Marit Beate Kasin, som startet jakta 31 minutter etter lederen og med ni hunder foran sleden, få den tøffe oppgaven med å være først i sporet når de kommer opp i høyden.

Kristoffer Halvorsen startet som nummer fem fra Sirbma, knappe tre kvarter etter Frydenlund, fulgt av Petter Jahnsen ni minutter senere.

Til A-sporten har Kristian Walseth sagt at også han liker uvær.

– Jeg har et spann som er godt på hardt føre, men jeg har også hunder som er god i uvær. Så uansett vær og føreforhold skal vi være i toppen, men blir det uvær kommer jeg og hundene mine til å trives godt. Så får tiden vise om de andre også digger uvær, sa Walseth et par dager før starten.

Når kjørerne ankommer Levajok starter nedtellingen av ti obligatorsike hviletimer som kan fordeles mellom Levajok og Karasjok. Regelen sier at kun to av disse må tas ut i Karasjok der det er en obligatorisk veterinærkontroll.

– Ingen fordel

Da Ronny Wingren kjørte inn til andreplass på 50-mila sa han at nettopp det å kjøre først og brøyte spor ikke var noen fordel. Derfor sa han seg godt fornøyd med andreplassen, hovedsaklig for at han klarte å holde alle unntatt Elsabeth Edland bak seg inn til mål.