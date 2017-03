Danset og sang inn 5000 kroner

Elever på femte trinn ved Gakori skole fikk i morges en sjekk på 5000 kroner for sitt engasjement under Finnmarksløpets showløp fredag. Daglig leder i Finnmarksløpet Svanhild Pedersen og Gunn Elin Lyng i Sparebank1 Nord-Norge sto for overrekkelsen.

Juryens begrunnelse:

«Klassen skilte seg ut ved at flere av jentene danset, mens guttene sang. De hadde laget egne heiarop, og smeltet juryens hjerter med å synge «Vinterens vakreste eventyr».

– Lærerne på dette trinnet har sammen med elevene hatt Finnmarksløpet som tema over flere år. Blant annet oppdateres de på gps-tracking om morgenen. Da vi kom på besøk var livekamera fra Kirkenes oppe på tavla, sier Pedersen og Lyng.