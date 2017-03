Rå «spurt» av Edland

Ut fra sjekkpunktet Levajok, 191 kilometer fra mål, lå Elisabeth Edland på femteplass og var en time og 13 minutter etter lederen Ronny Wingren. Da hun ankom Skoganvarre var hun nummer to i sporet og hadde kun 33 minutter opp til lederen.

Etter seks timershvilen der startet hun jakten på lederposisjonen og omlag halvveis til Jotka var hun i tet. Hun passerte fjellstua fem minutter foran finlenderen og er i skrivende stund på Altaelva på tur inn til sin fjerde tittel i Finnmarksløpet 500. Denne gangen får hun også med seg en kongepokal siden FL-500 i år er norgesmesterskap.

Ronny Wingren har tapt tid også til de andre forfølgerne, men ser ut til å klare å holde Harald Tunheim bak seg. Før løpet sa Tunheim at han mente det var på tide at en Alta-kjører tok medalje. Nå kan det se ut til at det er han selv som sørger for det. Noen få minutter bak jager riktignok Trine K. Lyrek, men om hun skulle passere blir det likevel en Alta-kjører på tredjeplass da Sissel Vollan ser ut til å være litt for langt bak Alta-duoen.

Om stillingen holder til mål kan det se ut til at Altas Vidar Uglebakken kjører inn til en sjetteplass. Men mye kan skje i hundekjøring og ingenting er sikkert før mållinja er krysset i Alta sentrum. Uglebakken var en time og 14 minutter etter leder Edland ut fra Jotka.

Maria Hernetkoski, som før løpet anså en topp-ti-plassering som meget bra, var nummer sju ut fra Jotka, men hadde Terje Erik Loftsgård kun tre minutter bak seg.

Vinneren beregnes i mål en gang før klokken 06.00.

Altaposten kommer tilbake med det endelige resultatet når den eneste journalisten som er våken på denne tiden av døgnet er tilbake på kontoret etter å ha tatt imot de første.