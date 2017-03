Norgesmester Edland

Tidlig i løpet kjørte Elisabeth Edland feil og tapte en time på dette. Det mente flere ville bli skjebnesvangert, men fjorårets sølvvinner og vinner fra 2007, 2011 og 2015 slo hardt tilbake.

– Jeg trodde vel at jeg var sjanseløs, men da jeg så kjøretiden inn mot Skoganvarre skjønte jeg at jeg var tilbake i kampen. Men jeg fokuserte mer på norgesmestertittelen enn på at jeg skulle ta igjen Ronny (Wingren, Finland), sa hun etter målgang.

– Hva skal konkurrentene gjøre for å slå Elisabeth Edland?

– De må avle hunder. Alt handler om genetikk. Bjørn Dæhli hadde en egen genetikk som gjorde at han slo alle de andre i skiløypa. Slik er det også blant hundene.

Edland har en kongepokal i langdistanse fra Pasvik i 2005 og to pokaler fra mellomdistanse.

Hun kom i mål klokken 05.49, 20 minutter foran finlender Ronny Wingren som hadde en solid ledelse på en time og 13 minutter på femteplasserte Edland da de startet fra Levajok 191 kilometer fra mål. Da Edland ankom Skoganvarre 83 unnagjorte kilometer senere var hun nummer to i sporet og hadde kun 33 minutter opp til lederen. Mellom Skoganvarre og Jotka overtok hun ledelsen og beholdt den til mål.

Storfornøyd

Ronny Wingren var ikke en skuffet mann da han kom inn til andreplass.

– Jeg er kjempefornøyd. Jeg har kjørt først og brøytet spor og skjønte at Elisabeth ville ta meg igjen. Hun kom som et tog forbi meg, men når jeg har så gode hundekjørere som Harald Tunheim og Trine Lyrek bak meg er jeg fornøyd, sa finlenderen som slo en spøk overfor publikum som hadde møtt fram:

– Så får vi satse på at Elisabeth kjører feil og taper to timer til neste år, sa han med et smil.

I skrivende stund er Harald Tunheim og Trine Lyrek på elva og på tur inn mot mål.