Hopper over 50-mila

Hun har kjørt 100-mila tidligere, men stilte i år på den halve distansen. Men neste år må Trine K. Lyrek, som kjørte inn til fjerdeplass i løpet og tredjeplass i NM, stille seg litt i bakgrunnen.

– Hanna ønsker å kjøre 100-mila neste år, så da skal jeg være handler for henne, sier den rutinerte Alta-kjøreren.

Hanna (17) som ble nummer tre i juniorklassen i år etter at hun vant i fjor har nemlig store planer. I 2019 skal hun et år til Alaska der planene er å stille til start i Iditarod.

– Det er lurt å kjøre Finnmarksløpet først, så planen er å stille på 100-mila neste år dersom jeg klarer å kvalifisere meg gjennom Bergebyløpet i år. Jeg vil ikke kjøre for å konkurrere, men det handler om å føle hvordan det er å kjøre så langt og det handler om å fullføre både Bergebyløpet og neste års Finnmarksløp, sier 17-åringen.

Mer i bagasjen

I Bergebyløpet har handlerne lov å bidra mer på sjekkpunktene.

– Vi ønsker å bruke det som forberedelse og trening til neste års Finnmarksløp. Jeg ønsker at hun skal ha litt mer bagasje før hun reiser og jeg stiller meg derfor med glede på siden for at hun skal få det, sier hun.

Fullfører 17-åringen det 650-kilometer lange Bergebyløpet er hun kvalifisert for 100-mila neste år. Lykkes hun ikke kan mamma Trine være på startstreken likevel i neste års Finnmarksløp

– Om Hanna kjører 50-mila neste år så stiller nok jeg også til start, sier hun.

Fornøyd med medalje

Mamma Lyrek sier hun kun har konsentrert seg om eget spann undervis i årets løp og ikke tenkt konkurranse før mot slutten.

– Jeg fulgte en plan og fokuserte på hva som kan fungere best for mine hunder. At jeg kommer inn til en fjerdeplass med er hvile i spannet enn de andre er jeg kjempefornøyd med. Men jeg tenkte etter hvert på at det ville vært artig å ha en NM-medalje, sier hun.

Og NM-bronse ble det da finske Ronny Wingren som ble nummer to ikke teller i det mesterskapet.