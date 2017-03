– Jeg hadde kontroll på henne

Harald Tunheim kjørte inn til tredjeplass i FL-500 og andreplass i norgesmesterskapet etter at Elisabeth Edland og finske Ronny Wingren var de raskeste og tok de to første plassene i åttespannsklassen. Men bare sekunder etter at Alta-kjøreren kunne juble for pallplass klokken 06.46 tirsdag morgen kom klubbvenninnen Trine Lyrek i stor fart mot målstreken.

– Jeg så ikke henne på elva og hadde kontroll så jeg stoppet litt rett borti her. Men det er likevel artig, Trine og jeg har konkurrert i mange år og jeg kommer helt sikkert til å høre om denne innspurten i mange år framover, sa Tunheim med et smil.

– Jeg hørte jeg var fem minutter bak i Øvre-Alta og måtte kjøre det jeg hadde for å se om jeg kunne ta han igjen, sa Lyrek som var fornøyd med fjerdeplass og NM-bronse.

– Joda, jeg har tenkt litt på at det hadde vært kjekt med en NM-medalje og er fornøyd når jeg klarer det, la hun til.

– Alta på pallen

Før løpsstart sa Tunheim at det er på tide med en Alta-kjører på pallen.

– Jeg var selv på pallen i 2012 (andreplass bak Inger-Marie Haaland på 1000-kilometeren) og Eline Lihagen tok andreplass på 500-kilometeren i 2013. Men om hun bodde i Alta da, eller hadde rukket å flytte sørover er jeg ikke sikker på. Uansett så var det på tide, sa Tunheim etter målgang.

Sissel Vollan kjørte inn til femteplass 26 minutter etter Lyrek.