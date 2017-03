Trigges av ny utfordring

Den meritterte midtbanespilleren fra Senegal, som har oppnådd stor sportslig suksess i toppklubber som Molde og Viking, ble på en pressekonferanse mandag kveld presentert som ny Alta IF-spiller.

32-åringen har massevis av kamper i Tippeligaen, mens hans opphold i tyrkiske Şanlıurfaspor ble ingen suksess. Kontrakten ble terminert i september i fjor, og siden den gang har Thioune vært på klubbjakt.

Men at det skulle bli Alta IF i 2. divisjon var det nok ikke så mange som hadde sett for seg.

– Jeg har vært i dialog med klubben en måneds tid, og i helga bestemte jeg meg for å slå til. Det er nok ikke alle som ser klubbvalget på samme måte, men jeg synes det er en kjempespennende mulighet. Jeg gleder meg til å ta fatt på en ny utfordring. Jeg er for ung til å legge opp, men må samtidig tenke på hva jeg skal gjøre etter at jeg gir meg som spiller. I Alta IF får jeg sjansen til å spille på et bra nivå og samtidig komme i gang med trenerkarrieren, sier Mathtar Thioune til A-sporten.

Han skal bidra både som spiller for A-laget og assistentrener for klubbens rekruttlag i 3. divisjon.

Alta IF-trener Rune Repvik gleder seg til å se Makhtar Thioune i Alta-drakt.

– Det er nesten uvirkelig at vi har fått dette til. Dette er i mine øyne den største signeringen i klubbens historie, og det er fantastisk å være med på noe sånt. Jeg må rette en stor takk til alle som har bidratt til å få denne avtalen i havn. Det er en stor dag for oss, fastslår Repvik.

A-sporten kommer tilbake med mye mer om signeringen i tirsdagens papirutgave og E-avis.