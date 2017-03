Henter Tippeliga-profil til Alta

– Klubben vil i dag presentere en spiller som har over 250 kamper i Tippeligaen og har representert flere klubber på øverste nivå i Norge. Han har i tillegg blitt kåret til årets spiller i Tippeligaen. Alta IF har jobbet dag og natt for å finne en løsning og vil veldig gjerne dele denne stunden med alle dere. Sammen skaper vi #stolthetlengsnord, skriver klubben i en mail til Altaposten.

Pressekonferansen finner sted i kommunestyresalen i Alta rådhus mandag klokken 19.00.