Møtte overmakten

Herulf Moss - Alta 33-21:

Hjemmelaget hadde vunnet 18 seriekamper av 18 mulige før Alta IF gjestet Mossehallen, og er i realiteten allerede klar for 1. divisjon. Alta IF hang veldig godt med i første omgang. Da lagene gikk til pause var det kun to mål som skilte. Men etter hvilen ble 15-13 til 33-21, og Herulf Moss er fortsatt ubeseiret i 2. divisjon avdeling 1.

Stian Parken og Tom Harald Granshagen var Alta IFs toppscorere i denne matchen med seks mål hver. De øvrige scoringene ble satt inn av Dainius Kliore 3, Eskil Overvik 2, Lars-Erik Lingjærde 2, Håvard Brekmo 1 og Vegard Andersen 1.

I en annen kamp i denne avdelingen vant Nøtterøys andrelag 40-30 borte mot Bodø 2.

Alta-guttene har fortsatt mulighet til å ta poeng med seg hjem. Søndag møter de serietoer Sarpsborg i Sarpsborghallen.

Også Alta IFs damelag var i aksjon på lørdag. De møtte Bravo 2 i Altahallen og tapte 22-35. Bravo 2 slo for øvrig Tverrelvdalens håndballdamer 26-14 i Altahallen fredag kveld. BUL og Bravo 2 barker sammen i BUL-hallen på søndag.