Her får Askil (10) drømmen oppfylt

Like etter målgang til fjorårets Finnmarksløpet møtte Odd Børre Jensen og sønnen Askil Gundersen (10) på hundekjører Arnt Ola Skjerve. Far og sønn fikk en rask prat med Arnt Ola, og her ble det klart at 10-åringen hadde skikkelig lyst til å prøve ut hundekjøring.

– Arnt Ola sa at det ble litt vanskelig akkurat der og da, men at han skulle få sitte på til neste år. Jeg trodde det bare var noe han sa i forbifarta, men Askil beit seg merke i det, forklarer Jensen.

Flere ganger gjennom sommeren, høsten og vinteren ble Odd Børre minnet på dette fra 10-åringen.

– Han ville ikke slippe taket i dette, og etter at snøen kom har han spurt veldig etter dette. Jeg gikk til slutt fri for unnskyldninger, og ringte til Arnt Ola. Så viste det seg at han husket hele historien – skikkelig morsomt!

Og ikke nok med det:

– Han sa at dette skulle han ordne, så Askil skulle få være med fra Langvannet til Jotka, under det pågående løpet. Det er bare helt fantastisk! Askil var helt i hundre, sier Jensen med et stort smil.

Fikk stå bakpå

Og ganske riktig, da hundekjøreren og spannet dukket opp i Bollo, der Askil og faren sto og ventet, stanset Arnt Ola og tok med seg tiåringen.

– Han var kjempespent der han sto og venta, og ble skikkelig forfær da Arnt Ola kom og han fikk være med. Han hadde trodd han skulle sitte i sleden, men nei – han fikk stå bakpå. Det ble en kjempeopplevelse for han, virkelig fantastisk. Og det at Arnt Ola gjør dette for en tiåring, selv om det er en stor konkurranse, det er bare helt vanvittig og noe så utrolig kult av han, sier Odd Børre Jensen.

Sliten men fornøyd

Tiåringen selv var både oppildnet og veldig sliten da han ankom Jotka sammen med hundekjører-helten, etter flere timer med arbeid bak sleden.

– Han hadde fått kjørt seg, men sparket godt ifra i motbakkene. Dette var en skikkelig høydare for Askil – han vil leve lenge på dette.

– Tør vi spørre hvem som er favoritten deres i det pågående løpet?

– Hehe, det er ingen tvil om hvem er den store favoritten vår, sier Jensen til slutt.