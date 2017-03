Starter tidlig ut

Lørdag klokken 11.00 starter første spann ut på Finnmarksløpet og i år som i fjor, da restarten i Sorrisniva ble kuttet, er det kjørerne på 1000-kilometeren som starter først ut.

Aller først er catalaneren Miquel-Angel Martinez fulgt av tsjekkeren Jana Henychova og Tromsø-kjører Torkil Hansen.

Første lokale kjører er langfjordingen Arne Karlstrøm som fullfører løpet for 20. gang om han kommer i mål mot slutten av neste uke. Han starter ut som nummer fire.

Fjorårsvinner Petter Karlsson starter som nummer 17, mens sølvvinneren fra i fjor Marit Beate Kasin starter ut to minutter senere. Disse to er de største favorittene til å sikre seg hyttepremien som går til kjøreren med best resultat i 2016 og 2017.

Men også Arnt Ola Skjerve som starter ut minuttet før Karlsson og Ronny Frydenlund som er tredjesist ut av 1000-kjørerne må regnes med i hyttekampen etter tredje- og fjerdeplass i fjor. Lykkes ingen av disse i årets løp kan er helt sikkert Kenneth Nilsen og Ole Brennodden Sunde med sjette- og sjuendeplass i fjor klar for å kjempe om hyttepremien.

500-klassen sist

Martin Tunheim starter først av juniorene som følger etter 1000-kjørerne. Guro Krempig, som også har hunder fra Tunheims kennel kjører sist ut av juniorene.

Første i 500-klassen er Alta-kjører Jørn Roger Strifeldt, mens Amund Rognes Kokkvoll er sistemann ut med startnummer 162.

Her er hele startlista:

1000-kilometeren:

1 Miquel-Angel Martinez

2 Jana Henychova

3 Torkil Hansen

4 Arne Karlstrøm

5 Ola Martinsen

6 Niklas Rogne

7 Mikael Jutila

8 Thomas Wærner

9 Jo Jøldal

10 Kari Thomassen

11 Tove Sørensen

12 Sven-Erik Gullbekk

13 Hugo Hansen

14 Kenneth Nilsen

15 Kristoffer Halvorsen

16 Arnt Ola Skjerve

17 Petter Karlsson

18 Leif Herleiksplass

19 Marit Beate Kasin

20 Lasse Austgarden

21 Espen Sønvisen Bech

22 Alf-Einar Hernes

23 Kristian Walseth

24 Juha Hokka

25 Ola Brennodden Sunde

26 Christian Høy Knudsen

27 Yngve Fagerli

28 Erlend Johannessen

29 Christer Afséer

30 Hendrik Stachnau

31 Ben Voigt

32 Nora Själin

33 Petter Jahnsen

34 Bernt Walseth

35 Thomas Rosencrantz

36 Jo Are Brennodden

37 Roy-Åge Jensen Ugseth

38 Bernhard Schuchert

39 Krister Höök

40 Dag Torulf Olsen

41 Ronny Frydenlund

42 Barbara Inauen

43 Jon Sigmundstad

FL-junior

71 Martin Tae Hwan Tunheim

72 Nora Løkeng

73 Hanna Lyrek

74 Mina Skjøthaug Karlstrøm

75 Mia Opsahl

76 Iver Kolstad

77 Mathias Bergmo

78 Ingeborg Killi

79 Ole Bekkos

80 Marit Leinan Abrahamsen

81 Elin Kjelsberg

82 Tuva Almås

83 Hanna Aunmo Schjølberg

84 Guro Krempig

FL-500

101 Jørn Roger Strifeldt

102 Kenneth Nilsen

103 Maria Hernetkoski

104 Andreas Tømmervik

105 Elisabeth Edland

106 Morten Wiggen

107 Geir Askim

108 Sandra Sabine Gollor

109 Riku Setälä

110 Sissel Vollan

111 Mailene Skjølås

112 Eline Stette Tennfjord

113 Hågen Bjørgum

114 Anders Lotterud

115 Tommy Theodorsen

116 Mikal Lanes

117 Vidar Uglebakken

118 Katharina Koch-Hartke

119 Raine Niemi

120 Merete Neset

121 Liv Bjørsvik

122 Emma Cowell

123 Edmond Schoemacher

124 Ingvild Østli Johansen

125 Trine Møller

126 Karl Engen

127 Jonny Mikalsen

128 Vidar Myklevoll

129 Herlof Hammari

130 Øyvind Jakobsen

131 Sigmund Pedersen

132 Sanja Heikkilä

133 Øystein Bråten

134 Egil Eliassen

135 Silje Holmen Larsen

136 Marte Stensland Jørgensen

137 Trine Kristiansen Lyrek

138 Victor Halvorsen

139 Sølvi Monsen

140 Roman Habásko

141 Ronny Wingren

142 Alexander Schwarz

143 John Øivind Selmer

144 Thorvild Dahlen

145 Terje Erik Loftsgård

146 Tom Hardy

147 Heidi Kristina Walseth

148 Hans Petter Harangen

149 Egil Lønne

150 Erik Rodesjø

151 Britt-Johanne Rundhaug

152 Cameron Noonan

153 Christine Karijord

154 Charlotte N. Lambela

155 Jarle Opheim

156 Ronny Grønn

157 Lasse Gjerde

158 Harald Tunheim

159 Ørnulf Jacobsen

160 Lill Monica Frisk

161 Wolfgang Simon-Nilsen

162 Amund Rognes Kokkvoll