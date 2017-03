Roses opp i skyene

Ordene tilhører Inger-Lise Eieland, som er prosjektleder for treningskompisordningen i Finnmark idrettskrets. Hun og to representanter fra Extrastiftelsen var på plass da BULs HU-lag gjennomførte torsdagstreninga i BUL-hallen. De var rett og slett søkkimponert over hva idrettslaget har fått til. – Vi har såkalte treningskompiser i Alta, Hammerfest, Sør-Varanger og Vadsø. I veldig mange tilfeller blir det et individuelt opplegg, men ikke i Alta. Det de gjør her er fantastisk, og ikke minst et eksempel til etterfølgelse. Vi vil gjerne at funksjonshemmede i hele fylket får muligheten til å være en del av et fellesskap som dette. Det er utrolig moro å se hvor godt dette opplegget fungerer, sier Eieland til Altaposten. – Kjempestolt Frivillighet og eksemplarisk dugnadsånd er den viktigste årsaken til at HU-laget til BUL fungerer så godt. Men de har også god hjelp av fire treningskompiser. Og det er her Extrastiftelsen kommer inn. De finansierer disse fire gode hjelperne, som i dette tilfellet er Guro Elde, Sofie Elvedal Jensen, Trygve Ernstsen og Guro Krempig.

– Det er gøy å kunne reise rundt og se hva pengene brukes til, og jeg er kjempestolt over at vi er involvert i et prosjekt som dette. Det vi ser her er mestring og integrering på sitt aller beste, kommenterer Hans Christian Lillehagen, som er generalsekretær i Extrastiftelsen. Inger-Lise Eieland forteller at det er mange aktører som bidrar. – Extrastiftelsen, fylkeskommunen, idrettskretsen og kommunene finansierer treningskompis-opplegget, men vi er forsatt avhengig av frivillighet for å lykkes. Det er flott å involvere et idrettslag i denne sammenhengen. Det som gjøres i Alta ønsker vi å få til flere plasser i Finnmark, forteller Eieland. Stortrives Guro Elde og Sofie Elvedal Jensen er glade for at de har fått denne muligheten.

– Å være en del av dette trenerteamet er helt utrolig. Det gir oss veldig mye. Man kan ha den verste dagen ever, men ett minutt med denne gjengen endrer alt. Da er alle sorger borte. De er så positive og glade. Det smitter over på oss andre, sier Guro og Sofie, som også bidrar til samhold i treningsgruppa etter treningstid. – Vi har stadig vekk sosiale sammenkomster. I blant ordner vi grøt eller pizza, og denne helga skjer det mye i forbindelse med Finnmarksløpet. Vi har en felles lunsj i dag, og to av spillerne får muligheten til å sitte i sleden under showløpet, forteller duoen. De gleder seg veldig til fortsettelsen.

– Det er mye å se frem til. I forbindelse med regionsmesterskapet i håndball skal vi reise til Tromsø for å møte HU-lagene til Bravo og Harstad. Det blir stort, smiler de to ivrige BUL-jentene. Fakta Extrastiftelsen: I 1989 begynte Kreftforeningen, Norges Blindeforbund og Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeidet med å utvikle et nytt landsomfattende TV-spill. I 1993 etablerte de ExtraStiftelsen, som i dag består av 32 medlemsorganisasjoner, med til sammen over én million medlemmer. I mars 1996 inngikk ExtraStiftelsen avtale med Norsk Tipping om utvikling, drift og markedsføring av spillet. Extra-spillet ble lansert på NRK1 for første gang 28. september 1996, og spillet ble umiddelbart en suksess. Det var, og er, et bærende prinsipp at alle frivillige helseorganisasjoner og funksjonshemmedes organisasjoner skulle få ta del i overskuddet fra spillet. Siden lanseringen har Extra-spillet finansiert frivillige helseprosjekter over hele landet med 4,1 milliarder kroner. Extra-spillet ble overdratt Norsk Tipping 1. januar 2016. Etter dette mottar ExtraStiftelsen en prosentandel av overskuddet til Norsk Tipping.

