Lover kanonforhold

Da arrangeres den 21. utgaven av Isbergrennet, som starter i Kaiskuru og har målgang i Tverrelvdalen. Løypa er 12 kilometer lang for de aldersbestemte løperne, mens de litt eldre utøverne gjør unna 22 kilometer. I fjor var det superstjernen Petter Eliassen som vant herreklassen, mens Anne Strand Bjørnstad stakk av med seieren i dameklassen. Trolig stiller begge til start også i år.

– Vi ser veldig frem til søndagens renn. Det er mye som skjer i Alta denne helga, men vi har likevel tro på god deltakelse, spesielt i familieklassen. Vi håper at Isbergrennet velges fremfor hytteturen akkurat denne helga, sier leder i skigruppa, Arild Krogh.

Premier og godsaker

Alt tyder på at deltakerne får en fin tur i løypa.

– Det ser veldig bra ut. Etter værmeldinga å bedømme kan det bli drømmeforhold på søndag. Det er meldt litt snø på lørdag, og søndag blir det mildt og lettskyet der sola kanskje titter fram. Vi har dessuten preparert løypene slik at de er i utmerket stand, så her er det bare å finne frem skiene og stille til start.

Han kan også friste med fine premier og godsaker i kafeen.

– Til årets Isbergrenn er det satt opp vandrepremie fra Altaskifer AS. Man må ha tre napp i den for å kunne ta med seg skiferklokka hjem. Vi måtte gjøre et nytt valg av premier da vår faste produsent, treskulptør Steinar Guttormsen, som har vært leverandør av premier gjennom 20 år, av helsemessige årsaker ikke kunne levere den karakteristiske premien lengere. Han har stilt til start hver år og produsert 40 stykk skiløpere i tre, henholdsvis en dame og en herreskiløper i tillegg til klassevinner-premiene. Vi i skigruppa takker Steinar for en strålende innsats.

Populært renn

Deltakerrekorden ble satt allerede første året. Da deltok 358 skiløpere i alle aldre. Isbergrennet har ikke trukket like mye folk de siste årene, men er fortsatt et populært turrenn. Og arrangøren har ikke gitt opp håpet om ny rekord.

– Vi føler at vi har hatt relativt stabilt antall deltakere, men kunne gjerne tenkt oss en økning. Det hadde vært moro hvis vi hadde klart det denne helga. Alt ligger i hvert fall til rette for en fin søndag i skisporet, avslutter Krogh.