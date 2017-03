Tøff matching i Spania

Alta-jenta har tilbrakt den siste uka på treningsleir i spanske La Manga, der Norges U23-landslag også har spilt to privatlandskamper.

Uavgjort mot Japan

Sist lørdag var det Japans U23-lag som sto på motsatt banehalvdel. Amalie Eikeland og Synne Skinnes Hannes scoret Norges mål i oppgjøret som endte 2-2. Tonje Pedersen startet på benken og fikk heller ikke muligheten som innbytter. Landslagstrener Børje Sørensen var fornøyd med det han så, og mente de norske jentene spesielt imponerte med forsvarsspillet - både høyt og lavt i banen.

– Vi har et forsvarsspill som er bra de få gangene vi er oppe i banen og låser, og svært bra de gangene vi er lavt i banen. Da nekter vi tilgang på det aller meste Japan er gode til, og vi prioriterer at de har ballen lenger ute, sa han til fotball.no etter kampen.

Tapte for USA

– Vi har fått noen bekreftelser og vi gleder oss veldig til å jobbe videre med det her nede. Vi har en gruppe som er veldig motivert og har det veldig bra her nede, sa landslagstreneren videre.

Mandag var det USA som var motstander, og denne gangen fikk Tonje Pedersen tillit fra start. Kolbotn-spilleren klarte imidlertid ikke å sette preg på oppgjøret, og ble byttet ut etter 52 minutters spill. Morgan Andrews scoret kampens eneste mål og sørget for at USA vant 1-0 over Norge.