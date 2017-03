Røk ut i semifinalen

Tverrelvdalen-løperen tok seg videre fra prologen som 26. mann, og så ikke ut til å helt ha dagen. Men i kvartfinalen klinket Krogh til med en imponerende avslutning og tok seg lett til semifinale. Der var det imidlertid stopp.

Han havnet langt bak i feltet og hadde mye å ta igjen da utøverne inntok oppløpet i Drammen. Krogh passerte et par løpere, men det ble for langt opp de to kjappeste og han gikk i mål som nummer tre. Tiden var dessverre ikke god nok til å gå videre som "lucky looser".

– Lufta har vel gått litt ut av ballongen etter VM, så jeg er fornøyd med å komme meg til semifinalen, sa Krogh til NRK rett etter målgang.

Eirik Brandsdal vant foran Johannes Høsflot Klæbo.