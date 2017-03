– Noen må gjøre uventede stunt

NRKs ekspertkommentator Hans Petter Dalby, Trond Ørslien, som var ekspertkommentator for TV2 under Femundløpet, og Finnmarksløpets egen Trond Anton Andersen har naturlignok svenske Petter Karlsson som favoritt på 100-mila.

Han vant fjorårets løp og gikk for kort tid siden til topps på den lengste distansen under Femundløpet.

– Karlsson er mannen alle vil slå, men så vil det vise seg om det er noe i at ingen i nyere tid har vunnet både Femundløpet og Finnmarksløpet samme år, sier Ørslien før han legger til:

– Får han samme løpsopplegg som i fjor med gode harde forhold, ingen uvær og snille konkurrenter så er han storfavoritt. Da må i så fall noen gjøre noen uventede stunt og i år tror jeg han får oppleve det. I fjor var konkurrentene for snille og jeg er heller ikke sikker på at han er like stor favoritt om det blir ruskevær.

Også Dalby og Andersen mener svensken må tåle det største favorittstemplet.

Mange kan vinne

Å trekke fram to-tre navn er vanskelig. De tre ekspertene mener det er mange potensielle vinnerspann på startstreken. Alle har naturligvis Marit Beate Kasin som ble nummer to i fjor som en potensiell vinner.

– Hun er blitt en utrolig dyktig hundekjører. Hun er dedikert og sulten. Hun sto på sidelinja i Femund så det kribler nok, sier Dalby.

Også Thomas Wærner trekkes fram av alle tre.

– Blir det tungt og blandet drops av føre slik at farta går ned er Wærner den største favoritten, mener Andersen.

– Han er en klar joker som har meritter å vise til. Han sier han vil kjøre på en litt annerledes måte enn tidligere. Han vil hvile mer på sporet noe som for så vidt ikke er nytt. Flere har prøvd det før uten å lykkes, men ingen av dem hadde erfaring fra Iditarod og forberedt seg så grundig som Thomas. Jeg mener det er 50/50 at han vil lykkes med den strategien, sier Ørslien.

I pappas fotspor

En annen som trekkes fram er unggutten Ola Brennodden Sunde som vant Femund-400.

– Han er ung og dukker det opp uforutsette ting så er jeg ikke sikker på at han er like tøff i hodet som faren (Kjell Brennodden). Men han er en pallkandidat, sier Dalby.

– Jeg tror Ola kommer til å sette farge på løpet. Han kan velge fra en stor kennel som faren har bygget opp over mange år. Får han flyt blir han farlig, men kanskje er det litt tidlig. Jeg er derimot helt sikker på at han kan vinne om noen år, sier Ørslien.

Også Arnt Ola Skjerve, som har vunnet 50-mila, er på topp-ti-lista til alle tre. Det samme er Kenneth Nilsen som ble nummer seks i fjior.

Kristoffer Halvorsen kjører spannet til kjæresten Birgitte Næss. En skadet Sigrid Ekran har overlatt sitt spann til kjæresten Erlend Johannessen.

– Det blir nok ikke helt det samme som om jentene hadde kjørt selv, men de har gode spann og må sees på som utfordrere, sier både Dalby, Ørslien og Andersen.

Hjemmefavoritt

De tror Kristian Walseth må påta seg ansvaret som hjemmefavoritt, selv om også Christian Høy Knudsen blir nevnt i noen bisetninger.

– Femundløpet er ofte en pekepinn og Walseth var ikke der. Men han viste gode takter da han vant Bergebyløpet og vi skal se opp for han, sier Dalby og får støtte av Ørslien.

– Walseth har vært stabilt god i mange år. Han er litt lik Ronny Frydenlund som også har gode resultater, men mangler seieren. Det er ikke overraskende om begge dem ligger i toppen sier Ørslien.

Begge legger til Niklas Rogne som ble nummer fire på 500 i fjor.

– Det er ikke enkelt å gå fra 500- til 1000-kilometeren, men det blir spennende å følge Rogne, sier Dalby.

Ørslien har også noen flere navn på lista.

– Rogne er et stortalent fra Røros som vi vil høre mye om i årne som kommer. Jeg er også spent på hva Dag Torulf Olsen (Hammerfest) klarer etter at han kjørte Iditarod i fjor. Pete Jahnsen har aldri lyktes helt i Finnmarksløpet og mange vil kanskje bli overrasket over at jeg trekker fram han, men han er en utrolig dyktig hundekjører. Hvis han får full klaff er jeg helt sikker på at han er høyt oppe på topp-ti-lista, sier Ørslien før han avslutter:

– Så vil jeg også minne om Barbara Inauen, Svein Erik Gulbekk og Lasse Østgarden som med god flyt kan komme topp-ti.

PS! Eksperttipsene for 500 kilometer-klassen kommer torsdag.