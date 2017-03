Tilbake i manesjen

Kombinertløperen fra Kautokeino har ikke hatt noen god sesong, og ble ikke tatt med i den norske VM-troppen. Men Norges skiforbund har bestemt at hele ti nordmenn skal få stille til start i kommende helgs verdenscuprenn i Holmenkollen, deriblant Håvard Klemetsen. Samtlige fem utøvere som var med til Lahti skal også i aksjon.

Lahti-VM endte for øvrig uten individuelle norske medaljer på herresiden. To sølv i lagkonkurransene ble fasiten for kombinertleiren.

Følgende løpere er tatt ut til lørdagens renn i Holmenkollen:

Espen Andersen (Lommedalen), Magnus Moan (Byåsen), Magnus Krog (Høydalsmo), Jørgen Graabak (Byåsen), Jan Schmid (Sjetne), Mikko Kokslien (Søre Ål), Håvard Klemetsen (Kautokeino), Truls Johansen (Elverum), Sindre Ure Søtvik (Eldar) og Simen Tiller (Moelven).